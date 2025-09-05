Haberler

Gölcük’te Dairede Yangın Çıktı

YANGIN GÖLCÜK’TE ÇIKTI

Gölcük ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 60 yaşındaki Zülfiye S., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNE KURTARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Çiftlik Mahallesi 4157’nci Sokak’ta bulunan apartmanın zemin katındaki dairenin mutfak kısmında akşam saatlerinde yangın başladı. Çevredekilerin yükselen dumanı fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, yangını söndürürken, bir yandan da dairede bulunan Zülfiye S.’yi kurtardı.

DUMANDAN ETKİLENEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Zülfiye S., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak polis inceleme başlattı.

