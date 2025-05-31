Gölcük’te Filistinli Çocuklara Uçurtma Dağıtıldı

İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, İsrail’in Gazze’deki saldırıları sonucu ortaya çıkan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinlilerle dayanışma duygusunu artırmak için bir uçurtma dağıtım etkinliği yapıldı. Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinlik, Gölcük Kongre Merkezi’nin yanındaki boş alanda gerçekleşti. Burada, üzerinde Türkiye ve Filistin bayraklarının bulunduğu, “Çocuklar ölmesin” yazılı 500 uçurtma çocuklara dağıtıldı.

UMUT UÇURTMALARINA YÖNELİK AKTİVİTELER DÜZENLENDİ

“Gazze’nin Çocukları İçin Gölcük’ten Gökyüzüne Umut Uçurtmaları” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, alanda kurulan çadırlarda çocuklara yönelik eğitici aktiviteler düzenlendi. Ancak yağmur nedeniyle planlanan uçurtmaları gökyüzüne bırakma bölümü gerçekleştirilemedi. Yağışa rağmen etkinlik alanında birçok kişi bekleyişini sürdürdü.

BAŞKAN SEZER’DEN AÇIKLAMALAR

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, etkinlik alanında yapmış olduğu konuşmada, Kudüs’ün Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik açısından önemli bir şehir olduğunu belirtti. Sezer, Kudüs’te Osmanlı döneminde farklı inanç grubundan insanların barış içinde uzun yıllar yaşadığını ifade etti ancak 1917’den bu yana Filistin’de süregelen sıkıntıları ve zulümleri aktardı. Filistin’de sivillerin hedef alındığını vurgulayarak, “Orada çocukların üzerine bombalar yağıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Savaşın da kendine göre kuralları, hukuku vardır. İsrail hastane demiyor, gazeteci demiyor, ambulans demiyor, çoluk çocuk demeden büyük katliam yapıyor” dedi. Sezer, etkinliğe katılan çocukların tarih boyunca adalet anlayışıyla hareket eden medeniyetin mirasçısı olduğuna dikkat çekerek, bu neslin barış, esenlik ve adaletin hâkim olduğu bir dünya için çaba göstereceğine inandığını ifade etti.