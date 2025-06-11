Gölcük’te Kablo Makaraları Yola Saçıldı

KAZA ANINDA ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, tırın dorsesinde bulunan kablo makaralarının hareket halindeyken yola dökülmesi ile ilginç bir kaza yaşandı. Sürücüler, bir anda önlerinde beliren makaralar karşısında şaşkınlık yaşadı. Kaza anı, bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

MACARALARIN YOLA DÜŞMESİNE NEDEN OLAN OLAY

Olay, saat 11.00 sıralarında Gonca rampası mevkiinde gerçekleşti. Bir fabrikadan tırın dorsesine gelişi güzel yüklenen kablo makaraları, aniden devrilerek yola saçıldı. Yola düşen makaralardan bazıları karşı şeride geçerken, bu durum karşıdan gelen sürücülerin panik yaşamasına neden oldu. Tır sürücüsü, aracını durdurup yola düşen makaraları toparlamaya çalıştı. Bu durum, Yalova istikametine giden yolda uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.