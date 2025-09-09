Gölcük’te Kaçak Bandrol ve Tütün

KÜÇÜK YAŞ GRUBUNDA KAYDA DEĞER KAÇAKÇILIK İŞLEMLERİ

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir araçta bin 912 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ile 206 bin 300 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron yakalandı. Bu olayla bağlantılı olarak bir şahıs tutuklandı.

YETKİLİ KURUMLARDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, dün Gölcük ilçesinde durdurulan araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda, belirtilen bandrol ve makaronlar ele geçirildi.

ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 1 şahıs 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından, bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılan şüpheli tutuklandı.