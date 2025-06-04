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Gölcük’te kaza, sürücüler yaralı

KAZA SONRASI SÜRÜCÜLER YARALANDI

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucu sürücüler yaralandı. Kaza, Gölcük ilçesinde bulunan İpekyolu Mahallesi’nde gerçekleşti.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLDU

Edinilen bilgilere göre, caddede ilerleyen 34 KSC 046 plakalı hafif ticari araç ile 41 AY 742 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda araçlar maddi hasar aldı ve sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı iki sürücü, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

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