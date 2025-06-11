Gölcük’te Makaralar Yola Saçıldı

KABLO MAKARALARININ YOLA DÖKÜLMESİ
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, tırın dorsesindeki kablo makaraları hareket halindeyken aniden yola saçıldı. Sürücüler, önlerinde aniden karşılarına çıkan makaraları görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaza, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
GÖLCÜKTE İLGİNÇ KAZA ANI
Olay, 11.00 sularında Gonca rampası mevkiinde yaşandı. Bir fabrikadan tırın dorsesine gelişi güzel yüklenen kablo makaraları, hareket halindeyken birden devrildi. Kaza anı araç kamerası ile kaydedilirken, yuvarlanan makaralardan bazıları karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen sürücüler, yuvarlanan makaraları görünce neye uğradıklarını şaşırdı.
ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Tır sürücüsü, aracını durdurarak devrilen makaraları topladı. Bu durum Yalova istikametine uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.