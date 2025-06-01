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Gölcük’te Motosiklet Kazası Meydana Geldi

SU NEDENİYLE KAZA MEYDANA GELDİ

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, yola akan su nedeniyle meydana gelen kazada üç motosikletin sürücüsü yaralanmış durumda. Kaza anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 18.00 sıralarında D-130 yolunun Gölcük ilçesi geçişinde, Ulaşlı Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. İzmit yönünde seyir eden, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir motosiklet, yola akan su sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi.

DEVİLEN MOTOSİKLETE ÇARPTILAR

Aynı yönde ilerleyen iki motosiklet, devrilen motosiklete çarparak duramayarak kaza yaptı. Yola düşen ve sürüklenen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Olayı görenlerin yardımıyla sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Diğer yandan, kaza anı motosiklet grubunu takip eden bir başka sürücünün kask kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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