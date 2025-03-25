Gölcük’te Sahte Güneş Gözlüğü Operasyonu

GÖLCÜK’TE SAHTE GÖZLÜK OPERASYONU

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, ünlü markalara ait 2 bin sahte güneş gözlüğü ele geçiriliyor. Bu çalışma, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele amacıyla başlatıldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Gölcük ilçesinde toplanan sahte gözlükler jandarma ekipleri tarafından güvence altına alındı. Olayla ilgili olarak, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildiriliyor.