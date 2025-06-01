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Gölcük’te Su Nedeniyle Motosiklet Kazası

KAZA DETAYLARI

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yola akan su yüzünden kazaya karışan üç motosikletin sürücüsü yaralanıyor. Kaza, bir başka motosikletlinin kask kamerasına da yansıyor. Olay, saat 18.00 sıralarında D-130 yolunun Gölcük geçişinde Ulaşlı Mahallesi mevkisinde gerçekleşiyor. İzmit yönünde ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir motosiklet, yola akan su nedeniyle kontrolünü kaybederek devriliyor. Aynı yönde giden iki motosiklet de devrilen araca çarparak kaza yapıyor. Yola düşen ve sürüklenen motosikletlerin sürücüleri yaralanıyor. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendiriliyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıyor.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, motosiklet grubunu takip eden bir başka sürücünün kask kamerası tarafından kaydediliyor. Bu görüntüler, kazanın detaylarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor. Olayla ilgili olarak inceleme başlatılıyor. Kazanın oluş nedeni ve sorumluların belirlenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

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