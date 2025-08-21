Gölcük’te Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

YANGIN OLAYI

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.30 sularında, henüz tespit edilemeyen bir nedenle başladı.

MÜDAHALE SÜRECİ

Dumanları gören çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ile polis yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını etkili bir şekilde söndürerek diğer dükkanların zarar görmesini engelledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.