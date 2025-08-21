Gölcük’te Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

GÖLCÜK İLÇESİNDE YANGIN PANIĞI YAŞANDI

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Vatandaşlar sokağa dökülürken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın, Gölcük Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi ve bilinmeyen bir nedenden ötürü kısa sürede büyüyerek ciddi bir tehdide dönüştü.

VATANDAŞLAR YANGINA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgedeki insanlar dışarı akın etti. Yangınla mücadele etmek isteyen vatandaşlar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışsalar da bu çabaları başarılı olamadı. İhbar üzerine alana sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak amacıyla olağanüstü bir çaba sarf etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler sonunda söndürüldü fakat iş yerinde önemli ölçüde hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili incelemelerini başlattı.