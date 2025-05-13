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Gölcük’te Yangın Sonucu Anne Ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

DUMANDAN ETKİLENEN ANNE VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın sonrasında anne ve oğlu hastaneye götürüldü. Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının yapılmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, yangını söndürmeyi başardı ancak yangın sırasında dairede yaşayan Ayşe S. ile 5 yaşındaki oğlu dumandan etkilenerek sağlık sorunları yaşadı.

İLK MÜDAHALE AMBULANSTA YAPILDI

Sağlık ekipleri, anne ve çocuğa ambulansta ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Tedbir amaçlı olarak, anne ve oğlu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yangın sonucunda dairenin bir odasında hasar oluştu.

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