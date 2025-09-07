Gölcükte Kamyon Şarampole Yuvarlandı

KAZA YERİNDE YAŞANAN OLAYLAR

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, meyve yüklü kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza, akşam saat 20.00 sularında Gölcük ilçesindeki Sofular köyünde meydana geldi. Şoför Halil Kutlu (65), virajı alamadığı için aracıyla şarampole düşerek ağır yaralandı.

OLAY YERİNE ZEHİRLİ EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun içinde sıkışan Halil Kutlu’yu kurtardı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Kutlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı başlattı.