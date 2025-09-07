Haberler

Gölcükte Kamyon Şarampole Yuvarlandı

KAZA YERİNDE YAŞANAN OLAYLAR

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, meyve yüklü kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza, akşam saat 20.00 sularında Gölcük ilçesindeki Sofular köyünde meydana geldi. Şoför Halil Kutlu (65), virajı alamadığı için aracıyla şarampole düşerek ağır yaralandı.

OLAY YERİNE ZEHİRLİ EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun içinde sıkışan Halil Kutlu’yu kurtardı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Kutlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, Türkiye galibiyeti sonrası gurur duyduğunu ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya, Türkiye’yi...

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye'yi 6-0 yendikten sonra oyuncularının potansiyelini övdü ve takımın duygu durumunu olumlu değerlendirdi.
Haberler

7 Eylül 2025’te Tam Ay Tutulması

7 Eylül 2025'te İzmir'de gerçekleşen tam ay tutulması, gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Hava koşulları gözlemleri destekledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.