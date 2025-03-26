Golcülerin Formsuzluğu Ole Gunnar’ı Düşündürüyor

BEŞİKTAŞ’IN GOLCÜLERİNİN FORMSUZLUĞU

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesinde golcü oyuncularının formsuzluğu ile uğraşıyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ciro Immobile’nin ligdeki son 10 maçta yalnızca 2 gol atmasını ve Semih Kılıçsoy’un bu sezon sadece 3 gol kaydetmesini ele alarak endişelerini dile getiriyor. Siyah-beyazlıların son haftalarda en çok diş tırnakları ile öne çıkan ismi ise Portekizli futbolcu Rafa Silva oldu. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray’a karşı mücadele edecek. Şampiyonluk yarışının dışında kalan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarına katılmak için ilk 4’te yerini korumaya çalışıyor. Bu nedenle derbide kazanmak zorundalar.

CİRO IMMOBILE’İN FORM KRİZİ

Ciro Immobile, sezona başarılı bir başlangıç yaparak Süper Lig’in ilk yarısında rakip kaleleri 9 kez gözetim altına almıştı. Ancak ikinci yarıda performansı büyük ölçüde düştü ve bu süreçte takımına yeterince katkı veremedi. Immobile, ligdeki son 10 maçında yalnızca 2 gol kaydedebildi. Beşiktaş’ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, 2024-2025 sezonunda 25 maçta 3 gol atarken, bu gollerin 2’sini son 4 haftada elde etti. Bu dönemde Immobile’nin formsuzluğu, Semih’e daha fazla fırsat tanınmasını beraberinde getiriyor. Siyah-beyazlıların 17 yaşındaki forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu ise ligdeki 10 maçında henüz gole ulaşamadı.

RAFA SILVA TAKIMIN YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Son haftalarda Beşiktaş’ın gol yükünü omuzlayan oyuncuların başında Rafa Silva geliyor. Rafa, ligdeki son 10 karşılaşmada 4 gol kaydederken, 4 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı. Özellikle Ole Gunnar Solskjaer’in göreve gelmesinden sonra performansında belirgin bir artış yaşasam da eleştirilerin hedefi olan Joao Mario da Siyah-beyazlıların gol yükünü üstlenmeye devam ediyor. Mario, bu sezon sırasıyla Sivasspor ve Kayserispor’a karşı 2 gol olarak sahaya yansıttı. Diğer bir önemli isim Milot Rashica ise, Trabzonspor’a karşı 1 asist ve Eyüpspor ile oynanan maçta 1 gol kaydederek skor katkısına oldu.

– İSTANBUL