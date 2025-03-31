Göldeki Kayıp Adam İçin Aramalar Sürüyor

KAYIP ADAM İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Burdur’da kaybolan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir için dün akşamdan beri arama çalışmaları devam ediyor. Adamın ceketinin halk plajında bulunmasının ardından, polis ekipleri gölde arama yapmaya başladı. Kuruçay köyünde yaşayan Hilmi Güleşir, dün akşam saat 22.00 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınları, kendisinden haber alamadıkları için polis merkezine giderek bir kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, Güleşir’in en son gece 23.00 sıralarında halk plajı yakınındaki bir işletmeden alışveriş yaptığı bilgisini tespit ederek arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

CENAZE İNCELEME VE AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMALARDA YER ALDI

Sabah saatlerinde, iskelenin alt kısmında bir ceket bulundu. Bu gelişmenin ardından olay yeri inceleme, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceket üzerinde detaylı incelemeler yaparken, polis göl kenarında çalışmalarını sürdürdü. AFAD ekipleri de termal dron kameralar ile göl yüzeyinde tarama faaliyetlerine başladı. AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek, konu ile ilgili olarak; “Bugün saat 09.45’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine kaybolan Hilmi Güleşir isimli vatandaşımızı arama çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda AFAD Burdur olarak 5 personel, 2 araç ve 1 drone, İl Emniyet Müdürlüğü’nden de 20 personel, 8 araç ve 1 drone ile arama faaliyetleri devam ediyor. Şu anda drone kamera ile aramalarımızda termal kameramız da aktif hale getirildi. Şimdiye kadar herhangi bir ipucuna rastlamadık. Alınacak en ufak bir ihbara anında müdahale ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Antalya’dan Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polislerin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.