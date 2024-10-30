“Goldman Sachs’ın Altın Fiyat Tahmini”

ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Goldman Sachs, 2025 yıl sonu için altın fiyat tahminini 3 bin dolara çekti. Banka, finans ve para otoriteleri ile yatırımcılar ve spekülatörlerin fiziksel altına olan güçlü talebinin etkisiyle yükseliş duruşunu koruduğunu belirtiyor. Önceki tahmininde 2025 yılında altının 3 bin 80 dolar seviyesinde olacağını öngören Goldman Sachs, merkez bankalarının altın talebinin ABD’nin mali yaptırımları ve devlet borçlarına yönelik şoklar nedeniyle altın fiyatını yüzde 9 artırma korkusundan kaynaklandığını ifade ediyor.

İKİ NO’LU TAHMİNLER DÜZENLENDİ

Goldman Sachs, 2025 yılı ortalama fiyat tahminini 2 bin 973 dolardan 2 bin 906 dolara indirdi. Ayrıca, Fed politika faizinin gelecek yılın ortalarına kadar yüzde 3,25 ile yüzde 3,50 seviyelerine düşmesi durumunda fiziksel altına dayalı Western Exchange-Traded Fund (ETF) varlıklarında yüzde 7’lik bir artış bekliyor.

GÜVENLİ LİMAN OLARAK ALTIN

Goldman Sachs, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Londra OTC piyasasındaki merkez bankası talebinin beş kat artmasının, altın fiyatları ile faiz oranları arasındaki ilişkinin sıfıra indiğini belirtiyor. ABD yatırım bankasının “hâlâ yükselişte” öngörüsü, özellikle 5 Kasım’daki ABD seçimleri öncesi spekülatörlerin güvenli liman olarak altına yönelmesini de göz önünde bulunduruyor. Seçim sonrası spekülatif pozisyonların azalması nedeniyle olası bir aşağı yönlü fiyat riskine karşı temkinli olan şirket, ticaret gerginlikleri ve finansal riskler arasında uzun altın pozisyonlarının önemli bir korunma değeri taşıdığını vurguluyor.