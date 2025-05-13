Goldman Sachs, Resesyon Riskini Düşürdü

GÜMRÜK VERGİLERİNDE ANLAŞMA

ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, ABD ve Çin’in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda sağladıkları anlaşmanın ardından, ABD ekonomisinin resesyona girme riskine yönelik tahminini yüzde 45’ten yüzde 35’e indirdi. ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmeleri, hafta sonu İsviçre’de gerçekleşen ticaret müzakereleri sonrasında gündeme geldi ve iki ülke arasında geçici bir anlaşma sağlandı.

VERGİLERDE DÜŞÜŞ

Bu anlaşma çerçevesinde, 14 Mayıs tarihinden itibaren ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergileri 90 günlüğüne yüzde 145’ten yüzde 30’a inecek, Çin’in ABD mallarına uyguladığı gümrük vergileri ise yüzde 125’ten yüzde 10’a düşecek. Goldman Sachs ekonomistleri, bu anlaşmanın duyurulmasının ardından yaptıkları analizle, ABD ekonomisinde gelecek 12 ay içerisinde resesyon olasılığını azaltarak, ABD ekonomisiyle ilgili daha olumlu bir bakış açısına sahip olan ilk büyük yatırım bankası oldu.

BÜYÜME TAHMİNLERİ

Goldman Sachs, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD için bu yıl büyüme tahminini iki katına çıkararak yüzde 1’e yükseltti. İyileşen ekonomik görünümle birlikte, Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl Aralık 2025’te yalnızca bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. Banka, daha önce bu süreçte ilki Temmuz 2025’te olmak üzere toplamda 3 faiz indirimi ön görüyordu.