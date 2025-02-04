Goldman Sachs’tan TCMB Faiz İndirimi Analizi

YABANCI KURUMLARIN BEKLENTİLERİ

Yabancı kuruluşlar, Ocak ayındaki enflasyonda yaşanan beklenmedik artışa dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gevşeme döngüsünü Mart ayında da sürdüreceğine yönelik tahminlerini açıklamaya devam ediyorlar. Goldman Sachs’tan gelen son analiz, bu beklentilerin önemli bir örneğini oluşturuyor.

GOLDMAN SACHS’IN RAPORU

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil’in 3 Şubat tarihli raporunda, TCMB’nin Mart ayında da faiz indirimlerini sürdüreceği ifade ediliyor. Ayrıca, Ocak ayı enflasyon verilerinin gevşeme sürecinde hızlanma olasılığını azalttığı da belirtiliyor. Ekonomistlerin analizinde, Ocak ayı enflasyonu sonrasında 2025 yılı sonu enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellenmiş durumda.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GÜNCELLENDİ

Goldman Sachs analistleri, daha önce 2025 yılı sonu için yüzde 23,7 olan enflasyon öngörüsünü yüzde 25,5 seviyesine çıkardı. Ekonomistlerin temel senaryosu enflasyonun 2025 yılına kadar mevcut seviyelere yakın kalacağı yönünde iken, ekonomi faaliyetlerinin artmaya devam etmesi durumunda çekirdek enflasyonla ilgili yukarı yönlü risklerin sürdüğünü vurguluyorlar.