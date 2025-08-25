Haberler

Göle Belediye Başkanı Budak İstifa Etti

Ardahan’ın Göle ilçesinde görevde olan Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. Budak’ın bu kararı, hem kamuoyunda hem de yerel siyasette büyük yankı uyandırıyor. Resmi bir açıklama yapmayan Budak, istifa nedenleriyle ilgili kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermiyor.

BİLGİLERİ VE GEÇMİŞİ

1964 yılında Ardahan’ın Göle ilçesinde doğan Gökhan Budak, ilk ve orta öğrenim ile lise eğitimini bu ilçede tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Fakültesi Ön Lisans Programı’nı bitiren Budak, farklı kurumlarda çeşitli görevlerde yer aldı. Ayrıca, evli olup 3 çocuk babasıdır.

ÖNEMLİ

