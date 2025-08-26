Göle Belediyesi Başkanı Gökhan Budak İstifa Etti

CHP’DEN BAĞIMSIZLIĞA GEÇİŞ

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde CHP’den Göle Belediye Başkanı olan Gökhan Budak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile istifasını duyurdu ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Budak, açıklamasında önemli bir kararı paylaşmak amacıyla bulunduğunu ifade etti. “Öncelikle, bana güvenerek oylarını emanet eden başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve tüm Göle halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güven, benim için sadece bir sorumluluk değil; aynı zamanda halkıma duyduğum sevdanın en somut göstergesidir” dedi. Ayrıca, “Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur” şeklinde konuştu.

SİYASET ÜSTÜ BİR ANLAYIŞ

Budak, konuşmasında Göle’yi siyasetin üstünde gördüğünü belirtti. “Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir. Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir. Göle halkının menfaatini her türlü siyasi hesaplaşmanın üstünde tutmak, benim en temel ilkem olmuştur. Bu yüzden diyorum ki: Benim partim Göle’dir” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Hiçbir siyasi irade, Göle halkının iradesinden üstün değildir. Bu topraklara hizmet etmek için geldim, koltuk sevdası için değil. Hizmetsiz bir Göle’yi ardımda bırakmak, vicdanıma sığmazdı” diyerek yeni bir yolculuğa çıktığını duyurdu.

AK PARTİ SÖYLENTİLERİ

İstifası sonrası Budak’ın AK Parti’ye geçeceği yönünde söylentiler baş gösterdi. TV100’e verdiği demeçte Budak, şu an bağımsız olduğunu ve bir süre bağımsız olarak kalacağını söyledi. “Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, “Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan ‘Ben AK Parti’ye geçiyorum’ diye bir cümle çıkmadı. Ben bir süre bağımsız kalacağım dedim. Ama bağımsız kaldığım sürede Göle halkımız ile görüşeceğim bana ne emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım” dedi. Gökhan Budak, yazılı ve sözlü ‘yatırım’ taleplerine cevap verilmediğini savunarak, “Türkiye Belediyeler Birliği ve her gittiğim belediyeden eli boş döndüm” dedi.