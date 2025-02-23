Göle’de Sıcaklık Eksi 33.8 Dereceye Düştü

HAVA SICAKLIKLARINDA REKOR DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR

Türkiye’de dün gece, Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı rekor seviyede düşerek eksi 33,8 derece olarak kaydedildi. Bu olumsuz hava koşullarında, Van’ın Çaldıran ilçesinin Bezirhane köyü eksi 28,7 derece ile ikinci sırada yer alırken, eksi 27,3 derece ile Ardahan’ın Yalnızçam Kayak Merkezi üçüncü oldu. Ülke genelinde görülen yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğukları etkili olmaya başladı. Dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Uzmanlar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için mümkün olduğunca dışarı çıkmaktan kaçınmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kapalı otopark imkanı olmayan sürücüler, araçlarını korumak amacıyla branda ya da battaniye gibi örtülerle kaplama yoluna gidiyor.

ERZURUM’DA SICAKLIKLAR UÇURUMA İNDİ

Hava sıcaklığının eksi 27,2 derece ölçüldüğü Erzurum’da, soğuk hava nedeniyle otomobillerin, ev ve iş yerlerinin camları buz tutuyor. Dışarı çıkanlar buz tutan zeminlerde düşmemek için dikkatli olmak zorunda kalıyor. Erzurum’da otomobilini koruma yöntemleriyle donatma çabasındaki Seyit Teber, “Hava buz gibi. Kapalı otopark olmadığı için dışarıda kalan araçların çoğu donuyor. Buna karşı otomobili battaniye ile sarıyorum. Sabah işe giderken yanındaki araçlar buzla kaplı iken benim otomobilde hiçbir şey yok” şeklinde konuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, birçok ilde hava sıcaklıkları eksi 20 derecenin altında ölçülüyor.