Golf Aracı Yolda Devrildi, Yaralı

KAZA HABERİ

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi. Kaza sonucu araçtan düşen sürücü yaralandı. Olay, Kerkük Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Recep K. isimli sürücünün kullandığı 32 AFN 881 plakalı Arora marka golf aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesini sağladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Recep K.’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

