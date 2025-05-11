Golf Turnuvası Çok Önemli

TURNUVANIN ÖNEMİ VE KATILIM

DP Dünya Turu’nun Avrupa’daki ilk turnuvası olarak dikkati çeken Turkish Airlines Open, Carya Golf Kulübü’nde gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ödül töreninden önce basın mensuplarıyla bir araya gelerek turnuvanın spor turizmi açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. “Sporcular 4 gündür burada müsabakalara devam ediyorlar. Özellikle spor turizmi açısından önemli bir aktivite” dedi. Bakan Bak, daha önceki dönemlerde de bu turnuvaya katıldığını belirterek, spor turizminin hükümet politikalarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

SPOR TURİZMİNE YATIRIMLAR

Bakan Bak, Türkiye’de son 23 yılda, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde birçok spor tesisinin inşa edildiğini belirterek, “Ülkemiz, uluslararası pek çok organizasyonu gerçekleştirdi. Dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi birçok etkinliği farklı spor branşlarında gerçekleştirdik” bilgisini paylaştı. Golfün, dünya çapında en çok izlenen sporlar arasında yer aldığını vurgulayan Bak, “Türkiye’nin Antalya bölgesi, turizm potansiyeli açısından önemli bir yere sahip. Spor turizmi yoluyla yüksek gelirli turistleri ülkeye çekmek büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

SPORCU BAŞARILARINDAN BAHSEDİLDİ

Bakan, Türk sporcuların yarışmadaki başarılarını kutlayarak, “Bugün 7 sporcumuz katıldı. Bunlardan biri de Leon Kerem Açıkalın. Kendisi ilk defa önemli bir başarı elde etti ve bizi gururlandırdı. Kendisiyle de sohbet ettik” şeklinde konuştu. Ayrıca, 175 ülkede 650 milyon haneye ulaşan bu organizasyona ev sahipliği yapıyor olmanın önemine değindi.

DESTEK VERİLEN KURUMLAR VE GELECEK PLANLARI

Bakan Bak, Türkiye Golf Federasyonu ve Türk Hava Yolları’na olan desteklerini de yineleyerek, “Bu markanın desteğiyle böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek önemli. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor turizmine ciddi destek veriyoruz” dedi. Golf sahalarının artırılması gerektiğine de vurgu yapan Bak, özellikle büyük şehirlerde bu tip parkurların sayısının artmasının iş dünyası açısından faydalı olacağını belirtti.

SİVİL TOPLUMUN ROLÜ VE GİDİŞAT

Bakan, ayrıca spor kültürünün yayılması noktasında Türkiye’nin başarılı organizasyonlar gerçekleştirileceğine olan inancını ifade etti. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacaklarını da hatırlatarak, “Bütün bu organizasyonlar, ülkemizin spordaki kapasitesini göstermekte ve döviz geliri ile turizm gelirini artırmakta etkili bir enstrüman” şeklinde sözlerine son verdi. Antalya’nın bu tür turnuvalara alışkın olduğunu, diğer illerde de bu tür etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti.