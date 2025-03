Gölge Oyunlarını Geleceğe Aktaran Sanatçı

GÖLGE OYUNLARINA ADANMIŞ BİR HAYAT

Recep Şinasi Çelikkol, Ramazan akşamlarının vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan Karagöz ve Hacivat oyunlarına hayatını adadı. Çocukluk döneminde Ankara Radyosu’nda Karagöz ve Hacivat oyunlarını sunan hayali Küçük Ali’den (Muhittin Sevilen) etkilenerek bu sanata olan merakı artan 76 yaşındaki Çelikkol, vatani görevinin ardından gölge oyunları sanatına yöneldi. 1983’te başladığı bu meslekte geçen 11 yılın ardından geleneksel Ahilik geleneği gereği Hadi Poyrazoğlu’nun elinden peştamalini alarak hayali unvanına sahip oldu. Çelikkol, 31 yılı aşkın süre boyunca bu sanata emek verdi ve 2024 yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni”nde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

AİLECE GÖLGE OYUNLARI SANTINI YAŞATIYORLAR

Recep Şinasi Çelikkol, sadece kendisi değil, eşi ve çocukları da gölge oyunları sanatında yer alıyor. “1983’den beri gölge oyunları ile ilgileniyorum. 1988’de ilk sergimi Bursa Devlet Tiyatrosu’nda açtım. 1992’de turist ve bürokratlara gölge oyunları sergiledim. 1993’te ise ilk Karagöz Festivali’ni düzenledik. Ben çok küçükken 1950’lerde radyoda Hayali Küçük Ali’yi dinlerdim. Ankara Radyosu’nda Hayali Küçük Ali Karagöz ve Hacivat gösterileri yapardı, biz de çocukken dinlerdik. Onun sesiyle gölge oyunlarına merak sardım. Babam Rafet Çelikkol’de bu karakterleri çok severdi. Ailecek bu işe gönül verdik. Uzun yıllardır bunu sürdürdük. Oğlum, kızım, eşim benim yardımcılarım. Kapalı çarşı esnafı da Karagöz’e gönül veren insanlarla dolu” diye belirtti.

RAMAZAN’IN VAZGEÇİLMEZİ: KARAGÖZ VE HACIVAT

Çelikkol, Karagöz ve Hacivat oyunlarının Ramazan akşamları için önemli bir eğlence kaynağı olduğunu ifade etti. “Karagöz ve Hacivat bizim için önemlidir çünkü Türk mizahına yön vermişlerdir. 14. yüzyılda Bursa’da yaşadıkları söyleniyor. Bunu ilk sahneye yansıtan kişi Şeyh Küşteri’dir. Eskiler Ramazan ayında Karagöz ve Hacivat gölge oyunları oynatıldığını söyler. Ancak bu gölge oyunları her zaman oynatılıyor, sadece Ramazan ayına özel bir durum değil. Ramazan’da oynatılanlar her zaman kaliteli olmayabiliyor. Çünkü olmadık yerde perde kuruluyor. Ama insanlar eğleniyor, vakit geçiriyor. Eskiden Ramazan’ın her gecesinde farklı bir oyun olurdu. En sonunda da eğlenceli bir gösteri sergilenirdi. Bugün yeni nesil herkes kendi oyununu yapıyor, kendilerine göre yazıyorlar. Kalite açısından değişkenlik olabiliyor. Ben bilirim havasına kapılmamak gerekiyor; burada ustalık ve çıraklık ilişkisi oldukça önemli. Herkes hayali olamaz çünkü hayali olmak için en azından 3 usta tarafından imtihan edilmek gerekir. Öncelikle çıraklık, sonra dairezanlık, ardından yardaklık ve en son ustalığa geçilir. Eğer imtihanı başarı ile geçerse, peştamal bağlanır. Ahilik esaslarına göre usta olunur” dedi.