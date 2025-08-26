Gölhisar’da Ağaçta Yıldırım Yangın Çıkardı

YILDIRIM DÜŞMESİ YANGINA NEDEN OLDU

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, bir ağaca düşen yıldırım, yangına sebep oldu. Ekipler olay yerine hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin büyümeden söndürülmesini sağladı. Yangın, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesine bağlı Koçaş Dağı’nda meydana geldi.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, yıldırım düşmesiyle başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve alevlerin çevreye yayılmasının önüne geçildi.