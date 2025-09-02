Haberler

Gölhisar’da Çarpışma Sonucu Ölümlü Kaza

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Burdur’un Gölhisar ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 63 yaşındaki bir sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Gölhisar ilçesine bağlı Karapınar Köyü’nde meydana geldi.

KAZANIN SEBEBİ VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, Yavuz Yıldırım (63) yönetimindeki 48 AUJ 880 plakalı otomobil ile Serkan D. (24) tarafından kullanılan 06 BJU 192 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, otomobil sürücüsü Yavuz Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

