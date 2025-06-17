Gölhisar’da Cinayet Davası Devam Ediyor

OLAYIN ARKA PLANI

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının ödenmemesi nedeniyle 53 yaşındaki Ramazan Tin ile 30 yaşındaki oğlu Muharrem Tin’i pompalı tüfekle öldüren 43 yaşındaki Metin Kızıllı’nın yargılandığı davada, savcı mütalaa verdi. Savcı, sanık Kızıllı’nın “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ceza almasını, “haksız tahrik” indirimi uygulanmamasını talep etti. Olay, 3 Eylül 2024’te saat 19.00 civarında Gölhisar ilçesinin Konak Mahallesi’nde gerçekleşti.

TAKİP EDEN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Metin Kızıllı, alacak meselesi nedeniyle sorunlu olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin’e ve oğlu Muharrem’e pompalı tüfekle ateş açtı. Ramazan Tin olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Muharrem hastanede yaşamını yitirdi. Kızıllı, olayın ardından otomobiliyle kaçtı ancak Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde Kızıllı’nın babaya ve oğula ateş etmeye başladığı, ardından aracına binip uzaklaştığı görülüyor.

DAVA SÜRECİ VE SAVCININ GÖRÜŞÜ

Kızıllı hakkında, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede Kızıllı, 215 bin liraya sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının zamanında tahsil edilememesi nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığını ve bu nedenle cinayeti işlediğini belirtti. “Tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA SONUCU VE GELECEK AŞAMALAR

Olayla ilgili davanın ikinci duruşması Burdur 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Kızıllı’nın yanı sıra Ramazan Tin’in eşi Ayten Tin, kızı Duygu Tin ve taraf avukatları katıldı. Savcı, mütalaasında Kızıllı’nın iki kişi için “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını istedi. Tin ailesinin avukatı, sanığın banka hesap hareketlerinin detaylı şekilde incelenmesini ve yeni tanıkların dinlenmesini talep etti. Sanık Kızıllı ise mütalaaya karşı söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.