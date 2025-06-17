Gölhisar’da Cinayet Davası Görüldü

OLAYIN DETAYLARI VE YAŞANAN GİDİŞAT

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, otomobilden kalan 30 bin lira alacağının zamanında ödenmemesi yüzünden Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin’i (30) pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı’nın (43) yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, Kızıllı’nın “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ceza almasını talep ederken, “haksız tahrik” indirimi uygulanmamasını istedi. Olay, 3 Eylül 2024 tarihinde saat 19.00 civarında Gölhisar ilçesindeki Konak Mahallesi’nde yaşandı. Kızıllı, alacak tartışması nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem’e pompalı tüfekle ateş etti. Ramazan Tin olay yerinde hayatını kaybederken, Muharrem Tin hastaneye kaldırıldı fakat burada da yaşamını yitirdi. Kızıllı, otomobiliyle kaçmaya çalıştı ancak Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalandı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Metin Kızıllı’nın elinde tüfekle baba ve oğula doğru koşarak önce Ramazan Tin’e, ardından oğlu Muharrem’e ateş ettiği ve ardından otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Kızıllı hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlandı. İfadesinde Kızıllı, 215 bin liraya sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının zamanında ödenmemesi sebebiyle maddi sıkıntı yaşadığını ve bu nedenle cinayeti işlediğini belirtti. Kızıllı hakkında “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DURUŞMANIN GELİŞMELERİ

Burdur 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Metin Kızıllı, Ramazan Tin’in eşi Ayten Tin, kızı Duygu Tin ve taraf avukatları katıldı. Savcı duruşmada yaptığı mütalaada, Kızıllı’nın her iki mağdur için “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını ve “haksız tahrik” indirimi uygulanmamasını istedi, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Tin ailesinin avukatı ise sanık Kızıllı’nın hesap hareketlerinin daha detaylı bir şekilde incelenmesini ve yeni tanıkların dinlenmesini istedi. Kızıllı mütalaaya karşı bir şey söylemedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.