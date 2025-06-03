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Gölhisar’da Hesap Kavgası Yaşandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde bir eğlence mekanında, hesap yüzünden çıkan tartışma kavga haline döndü. Olayda 4 kişi yaralanırken, 9 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde Gölhisar’ın Yusufça beldesinde yer alan alkollü bir mekan içerisinde gerçekleşti.

TARTIŞMANIN GELİŞİMİ

Edinilen bilgilere göre, tamamen alkollü durumda olan 8 müşteri ile işletmede çalışan 5 personel arasında hesap hususunda başlayan sözlü tartışma hızlı bir şekilde büyüyerek kavgaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAVADA YARALANANLAR

Kavga anında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen toplam 9 şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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