Gölhisar’da Minibüs Şarampole Devrildi

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

Burdur’un Gölhisar ilçesinde Acıpayam karayolu üzerinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 11.00 civarında Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesindeki Gölhisar-Acıpayam karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, Alişan A. (58) yönetimindeki 64 ACH 020 plakalı Volkswagen minibüs, viraja hızlı girmesi nedeniyle kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

Kaza sonucunda yaralanan sürücü Alişan A., çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarla, olay yerine sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edilmesiyle müdahaleye alındı. Gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Alınan bilgiler doğrultusunda, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca kazadan dolayı minibüste başka yolcunun bulunmadığı belirtildi. Kazalı araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.