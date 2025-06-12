Gölhisar’da Motosiklet Kazası Oldu

Olay Yeri ve Kaza Bilgisi

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk hafif yaralandı. Kaza, saat 18.00 civarında Ulucami Mahallesi, Fethiye Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, caddede seyreden Recep Ö. (26) yönetimindeki 09 ABK 385 plakalı Nissan marka otomobil, K.G. (15) tarafından kullanılan 07 GR 116 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü K.G. ve arkasında bulunan yolcu S.E.Y. (13) yola savruldu ve yaralandı. Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı çocuklar ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay Sonrası Gelişmeler

Otomobil sürücüsü, olayın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.