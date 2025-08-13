Gölhisar’da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Gölhisar ilçesinin Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 33 yaşındaki Mustafa A. tarafından yönetilen 26 TH 236 plakalı Peugeot marka otomobil, 17 yaşındaki U.K. tarafından sürülen 15 ADD 942 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

YARALILAR VE MEDİKAL MÜDAHALE

Kazada motosiklet sürücüsü U.K. ve motosiklette yolcu olan 17 yaşındaki B.E.E. yaralandı. Olayın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Hızla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay alanında sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından yaralılar, ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.