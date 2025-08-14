Haberler

Gölköy Baraj Gölü’nde Su Seviyesi Düştü

SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan kaynak durumundadır. Ancak, barajdaki su seviyesi şu an itibariyle yüzde 30’lara düştü. Barajda sadece 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldığı bildiriliyor. İlkbaharda kar sularının erimesiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış olan Gölköy Baraj Gölü, sıcak ve yağışsız hava koşulları ile suyun tarımsal sulamada kullanılması nedeniyle bu düşüşü yaşadı.

İLERİDEKİ PLALAR

17 Ağustos tarihinden itibaren barajdan tarım arazilerine su verme işleminin durdurulması planlanıyor. Su seviyesinin azaldığı alanlar gözle görülür hale gelmeye başladı ve baraj gölünde adacıklar oluştu. Bu durum, su kaynaklarının korunması ve yönetilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Yangınlar İçin Dua Edildi

Feke ilçesinde, orman yangınlarına son vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dua etti, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an okunarak anma yapıldı.
Haberler

İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda, MICE sektörünün geleceği için dört temel hedef belirlendi ve kongre turizmi potansiyelinin artırılması amaçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.