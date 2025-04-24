Gölköy Baraj Gölü’nde Su Yükseldi

SU SEVİYESİ ARTIYOR

Bolu’da, karların erimesi ve son yağmurlarla Gölköy Baraj Gölü’ndeki su seviyesi, yüzde 98’e ulaştı. Barajdan, 15 Haziran’dan itibaren tarımsal sulama amacıyla su verilmeye başlanacak. Kentin içme ve kullanma suyunu sağlayan Gölköy Baraj Gölü’nde su seviyesi önemli ölçüde arttı. Karların erimesi ve son yağmurlar, gölü besleyen akarsuların debisini yükseltiyor.

TARIMSAL SULAMA İÇİN SU VERİLECEK

Nisan ayı itibarıyla göldeki doluluk oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı. Baraj gölünde mevcutta 21,1 hektometreküp kullanılabilir su bulunuyor. 15 Haziran’dan itibaren, bölgedeki üreticilere tarımsal sulama amacıyla su verilecek. Üreticilerden bir talep gelirse, tarımsal sulama tarihi daha erken bir tarihe çekilebiliyor.