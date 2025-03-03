Gölpazarı Cezaevi’nde Yeni Derslikler Açıldı

YENİ DERSLİK VE KONFERANS SALONU AÇILIŞI

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkûmlar ve cezaevi personeli için tasarlanan yeni derslik ve konferans salonu açıldı. Açılış törenine, il protokolünün katılımıyla Bilecik Valisi Şefik Aygöl de iştirak etti. Vali Aygöl, ceza infaz kurumlarında eğitim ve sosyal faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Yatırımların, mahkûmların topluma yeniden kazandırılması açısından büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Törenin ardından Vali Aygöl, cezaevindeki atölyeleri ziyaret etti ve mahkûmlar tarafından üretilen çeşitli el sanatları ile atölye çalışmalarını inceledi. Üretim ve meslek edindirme faaliyetlerinin, mahkûmların rehabilitasyonu açısından kritik olduğunu belirten Vali Aygöl, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İFTAR PROGRAMI VE TEŞEKKÜR

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret, cezaevi personeli ve aileleriyle düzenlenen iftar programı ile sona erdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında, cezaevi personeli ve aileleriyle sohbet eden Vali Aygöl, onların görüş ve taleplerini dinledi. Eğitim ve sosyal projelerin ceza infaz kurumlarında devam edeceğini ifade eden Vali Aygöl, çalışmalarda katkı sağlayan herkese teşekkür etti.