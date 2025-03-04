Gölpazarı Cezaevinde Eğitim Tesisleri Açıldı

CEZA İNFAZ KURUMUNDA EĞİTİM YATIRIMI

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkûmlar ve cezaevi personeli için yeni bir derslik ve konferans salonu açıldı. Açılış törenine katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ceza infaz kurumlarında eğitim ile sosyal faaliyetlerin önemine vurgu yaparak, bu tür yatırımların mahkûmların topluma yeniden kazandırılması açısından büyük katkı sağladığını belirtti.

ÜRETİM VE REHABİLİTASYON GÖRÜŞMELERİ

Törenin ardından cezaevindeki atölyeleri ziyaret eden Vali Aygöl, burada mahkûmlar tarafından üretilen çeşitli el sanatları ve atölye çalışmalarını inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aygöl, üretim ve meslek edindirme faaliyetlerinin mahkûmların rehabilitasyonu açısından hayati olduğunu ifade etti.

İFTAR PROGRAMINDA SAMİMİ ORTAM

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret, cezaevi personeli ve aileleriyle düzenlenen iftar programı ile sona erdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftarda, cezaevi personeli ve aileleriyle sohbet eden Vali Aygöl, onların görüş ve taleplerini dinledi. Ceza infaz kurumlarında eğitim ve sosyal projelerin devam edeceğini belirten Vali Aygöl, çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.