Haberler

Gölpazarı Kaymakamı Kılıç, Salçayı Tanıtacak

YÖRESEL SALÇANIN TANITIMI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçeye özgü yöresel salçanın ülke genelinde daha fazla tanınması için çeşitli çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde salça sezonu başlamış durumda. Kaymakam Kılıç, ilçenin meşhur yöresel salçasını üreten hemşerilerini ziyaret ederek, beraberindeki heyet ile birlikte üretim alanlarını incelemek üzere sahaya indiler.

PRODÜKSİYON SÜRECİ ÜZERİNE BİLGİ ALINDI

Kaymakam Kılıç, ziyaret sırasında yöresel salça üretim süreci hakkında detaylı bilgi aldı ve üreticilerle sohbet etti. Geleneksel yöntemlerle yapılan salçanın hem bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını hem de yöresel lezzetlerin tanıtımına yardımcı olduğunu vurguladı. Ziyaret esnasında üreticilere sürekli destek sağlayacaklarını söyleyen Kaymakam Kılıç, “Gölpazarı’na özgü bu lezzetin ülke çapında daha fazla tanınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

2026 Asgari Ücret Zammı Bekleniyor

2026 asgari ücret zammı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamalarıyla netleşiyor. Farklı senaryolar üzerinde tartışmalar sürüyor; yeni rakamlar merakla bekleniyor.
Haberler

SUDAN’da 1000 Kişi Hayatını Kaybetti

Marra Dağları'nda yaşanan toprak kaymasında 1000'den fazla can kaybı bildirildi. Sudan Kurtuluş Hareketi, kurtulan bir kişi olduğunu ve uluslararası yardıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.