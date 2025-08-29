Gölpazarı Kaymakamı Sorunları Dinledi

VATANDAŞLARLA BULUŞMA

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Küçüksusuz Köyü’nde bölge halkıyla bir araya gelip onların sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinliyor. Kaymakam Kılıç, köy sakinlerinin dile getirdiği sorunları dikkatlice not alıyor.

ÇÖZÜM İÇİN KOORDİNASYON

Özellikle altyapı, tarım, yol ve içme suyu gibi köy halkının yaşamını doğrudan etkileyen konular için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanacağına dikkat çekiyor. Kaymakam Kılıç, “Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanında kapımız her zaman açık. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızdayız” diye ekliyor.