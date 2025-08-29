Haberler

Gölpazarı Kaymakamı Sorunları Dinledi

VATANDAŞLARLA BULUŞMA

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Küçüksusuz Köyü’nde bölge halkıyla bir araya gelip onların sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinliyor. Kaymakam Kılıç, köy sakinlerinin dile getirdiği sorunları dikkatlice not alıyor.

ÇÖZÜM İÇİN KOORDİNASYON

Özellikle altyapı, tarım, yol ve içme suyu gibi köy halkının yaşamını doğrudan etkileyen konular için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanacağına dikkat çekiyor. Kaymakam Kılıç, “Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanında kapımız her zaman açık. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızdayız” diye ekliyor.

ÖNEMLİ

Altınordu, İskenderunspor’la Karşılaşacak

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci haftada İskenderunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak.
Damal’da Çiftçiler Patoz İşlemine Başladı

Damal'daki çiftçiler, kış hazırlıkları doğrultusunda arpa ve buğdayları patozdan geçirerek saman üretimi yapıyor. Sıcak havaya rağmen hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir çalışma sürdürüyorlar.

