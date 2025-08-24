Haberler

Gölpazarı’nda Kadın Emekleri İncelendi

KADIN EMEĞİNE DESTEK

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, Kaymakam Feyza Nur Kılıç, “Sıradışı Okuryazarlık” projesi ile 2012 yılında Türkiye birincisi olan Bedriye Engin’i ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, kadın emeği ile hayat bulan kültürel alanlar ve üretim merkezleri yerinde incelendi. Kadınların gönül emeği ile şekillenen turizm alanında kitap kokusu, çay sıcaklığı ve dostane sohbetler bir araya gelerek anlamlı bir atmosfer oluşturuyor. Kültürel mirasın yaşatıldığı bu özel mekanda, kadınların öncülüğünde gelecek nesillere ilham veren bir ortamın temeli atılıyor.

PROJELERİN YANINDA ARI BAL DOLUM TESİSİ

Ziyaretin bir sonraki durağı arı bal dolum tesisi oldu. Burada alın teri ile üretilen doğal balın üretim süreci yerinde gözlemlenirken, kadın üreticilerin katkısıyla büyüyen bu emek zincirine dikkat çekildi. Kaymakam Feyza Nur Kılıç, ziyaretinin ardından “Kadınlarımızın emeğiyle büyüyen her adım, ilçemize ışık ve umut katıyor” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Berber Barış Kahya, Vinçle Tıraş Yaptı

Düzce'de berber Barış Kahya, yeni dükkanının açılışında ilginç bir etkinlik düzenledi. 20 metre yükseklikteki vinç sepetinde müşterisini tıraş ederek dikkatleri üzerine çekti.
Haberler

Demre’de Düşen Kişi Hastaneye Gönderildi

Demre'de 60 yaşındaki E.D.'nin ayağı kırıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kadını deniz yoluyla hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.