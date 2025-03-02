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Gölpazarı’nda Miniklerden Ramazan Coşkusu

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ETKİNLİĞİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Gölpazarı ilçesinde, 4-6 yaş arası Kur’an Kursu öğrencilerin hazırladığı ‘Hoş Geldin Ramazan’ programı, Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ve İlçe Müftüsü’nün katılımıyla düzenlendi.

RAMAZAN RUHUNUN YAŞANDIĞI ANLAR

Minik öğrencilerin sevgi ve coşkuyla hazırladığı etkinlikte, katılımcılar Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya deneyimledi. Program süresince çocukların içten duaları ve etkileyici performansları, Ramazan’ın bereketini ve huzurunu hissettirdi.

Etkinliğin sonunda Kaymakam Kılıç, katkı sunan herkese teşekkür etti ve mübarek Ramazan ayının Gölpazarı ilçesine ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

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