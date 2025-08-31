Haberler

Gölpazarı’nda Muhtarlarla Toplantı Yapıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in liderliğinde, Gölpazarı ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Ayrıca, ilgili kamu kurumlarının amirleri de toplantıya katıldı. Bu toplantıda, köylerin ve mahallelerin güncel ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ile çözüme muhtaç konular masaya yatırıldı.

Vali Sözer, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması adına ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimat verdi. Kamunun vatandaşlara sunduğu hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için muhtarlarla kurulan yakın iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Toplantıda, ortak akıl ve yerel yönetimlerin sahadaki tecrübesinin kamu hizmetlerinin kalitesini artırdığı vurgulandı.

