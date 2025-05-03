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Gölpazarı’nda Öğrenciler Kaymakam’ı Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde gerçekleşen Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nda ödül kazanan öğrenciler, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kılıç, başarı gösteren öğrencilerle buluşarak, her birine kazandıkları oyunları hediye etti. Bu buluşmada, öğrencileri tebrik eden Kılıç, ilçenin genç yeteneklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılarının devamını istedi.

ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Kaymakam Kılıç, bu tür etkinliklerin gençlerin zihinsel gelişimine katkıda bulunduğunu belirterek, gençlerin potansiyelini önemle vurguladı. Öğrenciler, Kaymakam Kılıç’a teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti. Ziyaret, öğrencilerin Kaymakam ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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