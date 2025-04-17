Gölpazarı Tarım Ekipleri Bilgilendirme Yapıyor

GÖLPAZARI TARIM ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖZLEMLERİ

Gölpazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Nurettin Kartal ve ekibi, bitkisel üretim alanlarında düzenli olarak fenolojik gözlemler yapmaya devam ediyor. Yapılan incelemelerde, hububat ekili alanlarda normal bir gelişim gözlemlenirken, meyve ağaçları, özellikle kiraz üretiminde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması nedeniyle verim kaybı riski taşıdığı değerlendiriliyor.

ÜRETİCİLERE TAVSİYELER

Ekip, üreticilere genel bilgi sunarak, don zararını önlemek ve hasarı en aza indirmek amacıyla çeşitli önerilerde bulunuyor. Don riskiyle başa çıkmak için tarım örtüleri, sulama teknikleri, rüzgar makineleri ve kontrollü ısı kaynakları gibi yöntemler öneriliyor. Ayrıca don sonrası yapılabilecek hasar değerlendirmeleri, budama çalışmaları ve besin takviyesi konuları da önemli olarak vurgulanıyor.

KİRAZ YETİŞTİRİCİLERİNE ÖNERİLER

Kiraz yetiştiricileri için tür ve yer seçiminin önemi de ifade ediliyor. Proaktif önlemler alındığında çiçeklenme dönemindeki riskin minimuma indirilebileceği belirtiliyor. Bu çerçevede, bölge üreticilerinin hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri ve önerilen yöntemleri uygulamaları tavsiye ediliyor. Üreticilerin yaşadıkları zorluklar doğrultusunda ek eğitimlerin ve desteklerin sağlanması hedefleniyor.

İNOVATİF YAKLAŞIMLARIN ÖNEMİ

Gölpazarı’nın tarımsal üretim süreçlerinde inovatif ve pratik yaklaşımlar, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Üreticilere sunulan destekler ve öneriler, bölgedeki tarımın gelişimi için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.