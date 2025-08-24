Gölyaka’da Şenlikler Devam Ediyor

DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE ŞENLİKLER DEVAM EDİYOR

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bu yıl 88’incisi gerçekleştirilen Kardüz Yaylası Şenlikleri, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Geleneksel olarak her yıl 1830 rakımlı Kardüz Yaylası’nda yapılan şenlikler, bu sene orman yangını riskinden dolayı Gölyaka Kültür Parkı’nda yapılıyor.

Gölyaka Belediyesinin organize ettiği şenliğin ikinci gününde, halk oyunları gösterileri sahne aldı. Karadenizli sanatçıların performansıyla eğlenceli anlar yaşandı. Ayrıca eğitici-yazar Alişan Kapaklıkaya’nın açtığı kitap standı, katılımcıların ilgisini çekti. Yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar da ziyaretçiler tarafından beğenildi. Çeşitli il ve ilçelerden gelen konuklar, alanı çadırlarla düzenleyerek kamp yapma imkanı buldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaptığı açıklamada, Kardüz Yaylası Şenlikleri’nin 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Aslan, iklim koşullarının normale dönmesi halinde şenlikleri gelecek yıllarda Kardüz Yaylası’nda tekrar düzenlemeyi umduklarını ifade etti. Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun ise katılımın yüksek olduğu şenliğin eğlenceli geçmesi dileğinde bulundu. Kapaklıkaya, ayrıca Gölyaka halkına gösterdikleri misafirperverlik için şükranlarını sundu. 88’incisi gerçekleştirilen şenlik, gece yarısına kadar sürecek olan etkinliklerle son bulacak.