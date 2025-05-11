Goma’da Hastane Otoparkına Çadırlar Kuruldu

KUZEY KİVU’DA GÜVENLİK SORUNLARI

Goma, 11 Mayıs – Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan Kuzey Kivu eyaletinin merkezi Goma’daki Ndosho Hastanesi, son yıllarda bölgede yaşanan güvenlik sorunları dolayısıyla otoparkında geçici çadırlar oluşturdu. Hastane, bu çadırlar sayesinde yatak kapasitesini yaklaşık 130’a çıkarıyor.

Yatak kapasitesinin artırılması, hastanenin acil durumlara daha iyi yanıt verebilmesini sağlıyor. Bu düzenlemeler, artan ihtiyaçlar doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Gelişmeler, bölgedeki zor koşullara rağmen, sağlık sisteminin iyileştirilmesi adına atılan adımlar arasında yer alıyor.