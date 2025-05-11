Haberler

Goma’da Hastane Otoparkına Çadırlar Kuruldu

KUZEY KİVU’DA GÜVENLİK SORUNLARI

Goma, 11 Mayıs – Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan Kuzey Kivu eyaletinin merkezi Goma’daki Ndosho Hastanesi, son yıllarda bölgede yaşanan güvenlik sorunları dolayısıyla otoparkında geçici çadırlar oluşturdu. Hastane, bu çadırlar sayesinde yatak kapasitesini yaklaşık 130’a çıkarıyor.

Yatak kapasitesinin artırılması, hastanenin acil durumlara daha iyi yanıt verebilmesini sağlıyor. Bu düzenlemeler, artan ihtiyaçlar doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Gelişmeler, bölgedeki zor koşullara rağmen, sağlık sisteminin iyileştirilmesi adına atılan adımlar arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş Seçiminde Yeni Dönem Başlıyor

Beşiktaş Başkanı ve aday Serdal Adalı, kulübün başarılı bir yolda ilerlemesinin bazı kişilerin geri dönüş imkânlarını ortadan kaldıracağını vurguladı.
Haberler

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

Kayseri'de narkotik ekipleri, sokak uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyerek 950 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Beş kişi gözaltına alındı ve bazıları tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.