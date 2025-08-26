Haberler

Gömeç’te Pilav İkram Edildi

ZAFER HAFTASI ETKİNLİĞİ

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde Zafer Haftası nedeniyle vatandaşlara ücretsiz pilav dağıtımı yapıldı. AK Parti Gömeç İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikte, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Aytekin Öz, şehitler ve gaziler anısına pilav sundu.

DUALARLA ANILDI

Gerçekleşen etkinlikte, şehitlerin anısına dualar edildi ve katılımcılar, Zafer Haftası’nın anlamı üzerinde durdu. Bu özel günde, şehitlere olan minnet duyguları yeniden hatırlatıldı.

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

