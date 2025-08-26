Gömeç’te Pilav İkram Edildi

ZAFER HAFTASI ETKİNLİĞİ
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde Zafer Haftası nedeniyle vatandaşlara ücretsiz pilav dağıtımı yapıldı. AK Parti Gömeç İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikte, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Aytekin Öz, şehitler ve gaziler anısına pilav sundu.
DUALARLA ANILDI
Gerçekleşen etkinlikte, şehitlerin anısına dualar edildi ve katılımcılar, Zafer Haftası’nın anlamı üzerinde durdu. Bu özel günde, şehitlere olan minnet duyguları yeniden hatırlatıldı.