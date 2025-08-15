Gömeç Ve Lice’de Yangın Çıktı

ÖRTÜ YANGINI HABERİ

Hani ilçesi kırsal Gömeç Mahallesi ile Lice ilçesi kırsal Duru ve Ziyaret mahallelerinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı örtü yangınları patlak verdi. Mahalle sakinlerinin yaptığı ihbarlar sonucunda bölgelere itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’nden 5 arazöz ve 30 işçi yönlendirildi.

Ekiplerin MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangınların yanı sıra dumandan etkilenen 3 kişiye ambulanslarda müdahale etti. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangınlara yönelik ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.