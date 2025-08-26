Gomez’in Nefret Söylemi Tepki Topladı

NEFRET SÖYLEMLERİYLE TEPKİ ÇEKİYOR

Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi adaylığını hedefleyen Valentina Gomez, provokatif içerikli görüntüleriyle dikkat çekiyor. Yayınladığı videoda elindeki alev makinesiyle Kur’an-ı Kerim’i yakarak Müslümanlara yönelik ölüm tehditlerinde bulunan Gomez, tehlikeli bir nefret eylemine imza atmış oldu. Adaylık sürecinde kullanmayı planladığı bu strateji, toplumun farklı kesimlerinden büyük tepki topladı.

TEHLİKELİ İFADELER KULLANIYOR

Gomez, hazırladığı seçim kampanyası videosunda “İslam’ın bir an önce engellenmesi gerektiğini” savunuyor. Müslümanları hedef alarak açıklamalarında “Müslümanlar 57 İslam ülkesinden birine gidebilir. Tanrı’nın desteğiyle Teksas’ta İslam’a son vereceğim” ifadelerini kullanıyor. Bu nefret söylemleri, aşırı sağ gruplar tarafından destek bulurken, sosyal medyada geniş bir kitleden büyük bir eleştiri yağıyor. Kullanıcılar, bu sözleri açık bir İslamofobi örneği ve nefret suçu olarak nitelendiriyor.

RADİKAL YAKLAŞIMLARIYLA TANINIYOR

Gomez, yalnızca göçmen karşıtlığına dayalı bir kampanya yürütmekle kalmıyor, aynı zamanda belirli bir dini hedef alması nedeniyle radikal bir nefret söylemi sergiliyor. Daha önceki bir kampanya videosunda, maskeli bir göçmen figürüne ateş açarak “Suç işleyen yasa dışı göçmenler için kamuya açık infaz yapılmalı” sözleriyle kamuoyunun tepkisini toplamıştı. Ayrıca, Teksas Kongre Binası’nda düzenlenen bir Müslüman etkinliğini basarak “İslam’ın Teksas’ta yeri yok” açıklaması yapmıştı. Valentina Gomez hakkında gelişmeler devam ediyor.