Gomis’ten Albayrak’a yanıt geldi

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen ve Suudi Arabistan’a transfer olan Gomis’ten Abdurrahim Albayrak’ın sözlerine yanıt geldi.

Fransız golcü, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini paragözlükle suçlayan Albayrak’a şu yanıtı verdi:

“Öncelikle Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içine girmeyeceğim. Çünkü ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim, amaçlarım var (Bunu hatırlatmak isterim).

İkinci olarak bu, Galatasaray taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlikle belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım. Çünkü hiç kimsenin karakterimi ve yatırımlarımı sorgulamasına izin vermem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim.

Son olarak zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak.”

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