Gomis’ten Bursaspor’a gönderme

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Bir dönem Galatasaray’da forma giyen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Gomis, Bursaspor maçının ardından gündeme damga vuracak bir paylaşımda bulundu.

Bir dönem Galatasaray’ın formasını giyen Al Hilal oyuncusu Bafetimbi Gomis, eski takımının Bursaspor’u yenmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray’ın deplasmanda 3-2 galip geldiği maçtan sonra paylaşım yapan Gomis, “Hayvanları seviyorum ve hepsine saygı duyuyorum ama Aslan her zaman ormanların kralıdır. Bu yüzden timsah hiçbir zaman Aslanla savaşamaz. Sadece timsah değil, kartal, kanarya ve balık da aslanı yenemez. Bunu biliyorum çünkü artık yavru bir Aslanla yaşıyorum” dedi.

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